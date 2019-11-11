Итальянский журналист распространил фейк о смерти нобелевского лауреата

«Шейла Манро официально подтвердила известие о смерти своей матери Элис Манро», — гласила запись.

Однако позже появилось опровержение информации с уточнением, что аккаунт является мистификацией, которую создал итальянский журналист Томассо Дебенедетти. Ранее уже уже распространял подобные сообщения о кончине Михаила Горбачева, Светланы Алексеевич и других известных личностей.

Канадская писательница Элис Манро является лауреатом Нобелевской премии по литературе 2013 года как «мастер короткого рассказа». Первый рассказ она опубликовала в 19 лет, когда училась в университете. Первый полноценный сборник писательница выпустила в 1968 году, и он получил высокую оценку критиков. Манро получила за него премию генерал-губернатора, наиболее престижную канадскую литературную премию.