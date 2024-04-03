Знаменитости 03 апреля 2024, 12:04 Федункив рассказала о браке с итальянцем Актриса Марина Федункив рассказала о муже-итальянце по имени Стефано РИА «Новости»

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Актриса Марина Федункив, известная зрителям по роли мамы Коляна из сериала «Реальные пацаны», рассказала о своей личной жизни. Три года назад она вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, рассказала она изданию «Телепрограмма».

Федункив поделилась, что мечта выйти замуж за итальянца была у нее с детства. Маджи же был восхищен русскими женщинами. По словам актрисы, он высоко ценит в русских их сердечность и способность быть вместе и в горе, и в радости. В браке они продолжают учиться друг у друга, обмениваясь лучшими качествами двух культур.

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«Я восхищаюсь тем, как итальянцы относятся к женщинам — с уважением и заботой. Они любят жить, они ценят все то, что у них есть. Этот оптимизм и жизнелюбие вдохновляют», — отметила актриса.

Маджи работает топ-менеджером в одной из московских компаний. Семья предпочитает жить за городом, наслаждаясь временем с собаками и кошками. Несмотря на плотные рабочие графики, супруги находят время для общения и путешествий, во время которых актриса отключает телефон, чтобы максимально насладиться общением только вдвоем.

Актриса также упомянула, что они любят смотреть вместе кино и сериалы, где она снималась, так как Маджи является ее верным болельщиком и критиком. Однако на премьеры Федункив, как правило, ходит одна.

«Стефано непубличный человек, мы редко выходим в свет вместе», — объяснила звезда.

Ранее Федункив объяснила, почему в юморе больше мужчин, чем женщин. Она считает, что женщины ничуть не уступают противоположному полу на этом поприще.