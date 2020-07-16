Федункив призналась, что ее бил муж-наркоман

«Там просто жесткач был. Я любила его очень», — объяснила артистка.

Федункив не бросала супруга, потому что была зависима от этих отношений. Ей даже не помогали специалисты.

«Со мной психологи разговаривали, мне ничего не помогало. Я сказала, что он пропадет без меня, он подохнет. Потому что вы не видели, как бывали передозы у него», — пояснила актриса.

Во время интервью Федункив впервые публично рассказала о побоях. По ее словам, муж мог «что угодно употреблять». Если он не находил дозу, начинал пить, бил, воровал деньги.

У Федункивой было сотрясение и перелом ноги. Ей даже пришлось ездить на гастроли со сломанной конечностью.

Актриса никому не рассказывала об избиениях из-за репутации успешной комедийной актрисы и стыда.

«А потом было страшно обратиться, когда он сказал: „Я тебя убью нахрен. Только попробуй кого-нибудь там вызови, я тебя убью“. А потом я понимаю, что он может это сделать», — добавила артистка.

Федункив бросила мужа после кончины его родителей, с которыми она поддерживала хорошие отношения. Актриса не хотела, чтобы они пострадали от рук своего сына.

Федункив известна по роли мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны» и шоу Comedy Woman.