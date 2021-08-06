Федункив отметит свадьбу и день рождения в один день

Актриса Марина Федункив готовится к дню рождения и собственной свадьбе, которые она отметит в один день. Об этом сообщил телеканал RU.TV.

По данным ИА Nation News, артистка зарегистрировала брак с итальянцем Стефано Маджи несколько месяцев назад. Теперь они собираются отпраздновать это событие. Также Федункив исполняется 50 лет.

«Муж хоть и живет четыре года в России, но некоторые наши реалии для него все равно не совсем понятны, а вот свадебное платье и торт будут», — рассказал актриса.