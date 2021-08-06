06 августа 2021, 14:37
Федункив отметит свадьбу и день рождения в один день
Актриса Марина Федункив готовится к дню рождения и собственной свадьбе, которые она отметит в один день. Об этом сообщил телеканал RU.TV.
По данным ИА Nation News, артистка зарегистрировала брак с итальянцем Стефано Маджи несколько месяцев назад. Теперь они собираются отпраздновать это событие. Также Федункив исполняется 50 лет.
«Муж хоть и живет четыре года в России, но некоторые наши реалии для него все равно не совсем понятны, а вот свадебное платье и торт будут», — рассказал актриса.