Федункив объяснила, почему в юморе больше мужчин, чем женщин

Звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив объяснила, почему в юмористических шоу всегда больше мужчин-комиков, чем женщин. Об этом написала «Газета.ru».

По словам знаменитости, такое положение дел никак не связано с тем, что у женщин юмор как-то отличается от мужского. Она считает, что женщины ничуть не уступают противоположному полу на этом поприще.

«Просто не каждая женщина готова юморить публично. Зато те, кто берутся, делают это бомбически. Подтверждением моим словам служит огромное внимание и гигантские аудитории Иры Мягковой, Юли Ахмедовой, Наташи Красновой, Лилии Абрамовой и многих других. Кто попробует сказать, что они менее талантливые, чем мужчины?» — процитировало ИА Nation News слова артистки.

Марина Федункив начинала свой творческий путь с КВН, затем она продолжила работать в женском юмористическом шоу Comedy Woman. В прошлом году артистка вышла замуж за молодого итальянца.