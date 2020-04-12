«Мне лично хватает». Федосеева-Шукшина рассказала о размере своей пенсии

«Я 25 тысяч получаю. Плюс 30 тысяч — я не знаю как они раньше назывались, „лужковские“, сейчас, наверное, „собянинские“. Мне лично хватает», — поделилась с ведущей артистка.

Федосеева-Шукшина отметила, что дочери ей никогда не помогали — живут давно самостоятельно, поэтому приходится рассчитывать только на свои средства.

Также актриса рассказала в подробностях про отношения со своим пятым мужем, Бари Алибасовым. Женщина призналась, что давно живет с продюсером «гостевым браком» — они регулярно созваниваются и иногда навещают друг друга.

Бари Алибасов сообщал в декабре 2019 года, что супруга проходит плановое обследование. Летом в Болгарии у артистки случился сердечный приступ.

Ранее стали известны доходы Алибасова. Оказалось, что скандальный продюсер не настолько богат, каким его раньше считали.