Федосеева-Шукшина подала на развод с Алибасовым и застала продюсера врасплох

«Для Бари Каримовича эта новость стала неожиданной. В настоящее время он определяется со своей позицией, которая будет озвучена позже», — заявил Горжанкин.

Алибасов и Федосеева-Шукшина несколько раз серьезно ссорились. По словам адвоката актрисы Юлии Вербицкой-Линник, ее клиентка приняла окончательное решение развестись после многочисленных интервью Алибасова, в которых он не раз заявлял, что больше не общается с супругой. Юрист подчеркнула, что Федосеева-Шукшина с уважением относится к своему мужу, однако терпеть его неверность больше не намерена.

В октябре Федосеева-Шукшина выиграла у Алибасова суд после того, как переписала на него свою квартиру в Новой Москве. Продюсер объяснил, что уговорил жену переписать недвижимость на его имя, чтобы обезопасить ее от действий дочери Ольги.