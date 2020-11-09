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    09 ноября 2020, 12:54

    Федосеева-Шукшина подала на развод с Алибасовым и застала продюсера врасплох

    Андрей Иванов

    Чаша терпения актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной переполнилась, и она подала на развод с продюсером Бари Алибасовым. Как рассказал РЕН ТВ PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин, эта новость стала неожиданной для продюсера.
    Федосеева-Шукшина подала на развод с Алибасовым и застала продюсера врасплох

    «Для Бари Каримовича эта новость стала неожиданной. В настоящее время он определяется со своей позицией, которая будет озвучена позже», — заявил Горжанкин.

    Алибасов и Федосеева-Шукшина несколько раз серьезно ссорились. По словам адвоката актрисы Юлии Вербицкой-Линник, ее клиентка приняла окончательное решение развестись после многочисленных интервью Алибасова, в которых он не раз заявлял, что больше не общается с супругой. Юрист подчеркнула, что Федосеева-Шукшина с уважением относится к своему мужу, однако терпеть его неверность больше не намерена.

    В октябре Федосеева-Шукшина выиграла у Алибасова суд после того, как переписала на него свою квартиру в Новой Москве. Продюсер объяснил, что уговорил жену переписать недвижимость на его имя, чтобы обезопасить ее от действий дочери Ольги.