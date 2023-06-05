Знаменитости 05 июня 2023, 19:43 Федор Смолов и Карина Истомина поженились Футболист Смолов женился на модели Карине Истоминой Соцсети

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Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов женился на модели, диджее и ведущей нескольких YouTube-шоу Карине Истоминой. Фото с торжества молодожены опубликовали в своих аккаунтах в Instagram*.

Для церемонии Истомина выбрала белое лаконичное платье. Смолов на опубликованном фото был в белой рубашке без галстука или бабочки и темных брюках.

Instagram* / Соцсети Instagram* / Соцсети Instagram* / Соцсети Instagram* / Соцсети Instagram* / Соцсети

Смолов женат уже не в первый раз. С 2013-го по 2015 годы он состоял в браке с обладательницей титула «Мисс Россия 2003» Викторией Лопыревой. До этого футболист был в отношениях с моделями Юлией Левченко, Мирандой Шелия, Софьей Никитчук, которая выиграла титул «Мисс Россия» в 2015 году.

Кроме того, у Смолова был роман с Марией Юмашевой — внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой. Об этом стало известно в начале 2020 года, а уже в конце 2022 года СМИ сообщали о том, что пара рассталась, напомнил «РБК Лайф».

Истомина ранее не была замужем. До отношений со Смоловым она встречалась с солистом Tesla Boy Антоном Севидовым. Была в паре с диджеем Никитой Забелиным.

*Instagram — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.