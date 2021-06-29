Федор Конюхов рассказал о предстоящем путешествии

Российский путешественник Федор Конюхов к 69 годам совершил пять кругосветных плаваний и 17 раз пересек Атлантику. Теперь он собирается в новую экспедицию, рассказал он в интервью News.ru.

Путешественнику предстоит отправиться на Северный полюс на атомном ледоколе. Там он проведет несколько месяцев на одиночной полярной станции, занимаясь наукой.

«Представьте, сейчас вот одному на полюсе надо быть, специальными приборами замерять ось вращения нашей Земли. Не будет ледокола, не будет ничего. Одна солнечная батарея и тишина. Но с этим я могу справиться», — сказал Конюхов.

Но на этом планы не заканчиваются: после Северного полюса путешественник собирается отправиться в плавание по океанам и морям, чтобы исследовать воду на наличие микропластика.

Конюхов рассказал, что путешествия ему нужны не для того, чтобы сбегать от цивилизации, а чтобы удовлетворить жажду знаний.

«Мне интересно, как вращается Земля, сколько микропластика в океане, мне интересно полететь в космос. Да и все люди мне интересны, мы созданы по образу и подобию Бога, мы все добрые и красивые, и нет плохих. А политические системы — экономическая и военная — людей портят. Войны идут, ссоры, мне это не интересно», — заключил путешественник.