Федор Конюхов отправится к Северному полюсу на мотопараплане

Путешественник Федор Конюхов планирует первым в мире достичь Северного полюса на мотопараплане. Об этом рассказал ОТР.

Сейчас ледокол, на котором находится команда, движется в сторону Земли Франца-Иосифа, откуда Конюхов вместе с напарником Игорем Потапкиным планируют стартовать на Северный полюс на мотопараплане.

Полет будет нелегким, его успех во многом зависит от погоды.

«Мы проверяли, сможем ли мы преодолеть такое расстояние, и смогли пролететь 1300 километров. Но тут другие условия», — рассказал Конюхов.