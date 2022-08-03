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    03 августа 2022, 17:38

    Федор Конюхов отправится к Северному полюсу на мотопараплане

    Полина Гребенщикова

    Путешественник Федор Конюхов планирует первым в мире достичь Северного полюса на мотопараплане. Об этом рассказал ОТР.

    Сейчас ледокол, на котором находится команда, движется в сторону Земли Франца-Иосифа, откуда Конюхов вместе с напарником Игорем Потапкиным планируют стартовать на Северный полюс на мотопараплане.

    Полет будет нелегким, его успех во многом зависит от погоды.

    «Мы проверяли, сможем ли мы преодолеть такое расстояние, и смогли пролететь 1300 километров. Но тут другие условия», — рассказал Конюхов.