03 августа 2022, 17:38
Федор Конюхов отправится к Северному полюсу на мотопараплане
Путешественник Федор Конюхов планирует первым в мире достичь Северного полюса на мотопараплане. Об этом рассказал ОТР.
Сейчас ледокол, на котором находится команда, движется в сторону Земли Франца-Иосифа, откуда Конюхов вместе с напарником Игорем Потапкиным планируют стартовать на Северный полюс на мотопараплане.
Полет будет нелегким, его успех во многом зависит от погоды.
«Мы проверяли, сможем ли мы преодолеть такое расстояние, и смогли пролететь 1300 километров. Но тут другие условия», — рассказал Конюхов.