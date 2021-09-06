Федор Емельяненко подал документы в воронежский вуз

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Спортсмен собирается учиться на факультете агрономии, агрохимии и экологии, сообщило РИА «Новости».

О том, что Емельяненко решил поступать в магистратуру, сообщили в приемной комиссии университета.

«Емельяненко подал документы на факультет агрономии, агрохимии и экологии, магистратура „Садоводство“, на заочное отделение», — рассказал представитель вуза.

Спортсмену предстоит сдать несколько экзаменов по результатам которых его могут зачислить в вуз в конце сентября.

Федор Емельяненко — чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе, а также четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо, написали «Аргументы и факты». Ранее Емельяненко окончил факультет физической культуры Белгородского государственного университета.