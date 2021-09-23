Федор Емельяненко решил выучиться на садовода

Бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко зачислили на заочное отделение магистратуры Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Спортсмен поступил на направление «Садоводство», сообщило РИА «Новости».

Емельяненко, как и остальные поступающие, сдал экзамены по дисциплинам «Плодоводство» и «Виноградарство». Боец поступил на бюджет. Он зачислен на первый курс с 1 октября.

Спортсмен будет обучаться на направлении «Садоводство» 2,5 года. Емельяненко набрал на экзаменах девять баллов из 10 возможных, согласно документам вуза.

Емельяненко на прошлой неделе одержал победу в поединке против Артема Тарасова, сообщала газета «Известия».

Ранее Емельяненко рассказал о хамском поведении главы промоушена UFC Дэйны Уайта. Об этом написал RT.

Федор Емельяненко является четырехкратным обладателем чемпионского пояса Pride FC в тяжелом весе, дважды чемпионом по версии Rings, двукратным по версии WAMMA, четырехкратным чемпионом мира, а также девятикратным чемпионом России по боевому самбо.