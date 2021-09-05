Федор Добронравов рассказал о перенесенном недуге

Российский актер, звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов рассказал о том, как перенес инсульт в 2018 году. Теперь, как признался актер, он радуется каждому прожитому дню.

По словам Добронравова, когда-то он думал, что он — донской рысак. Это единственная лошадь, которая умирает на скаку.

«А донской рысак скачет и умирает на ногах. Я тоже решил, что умру на бегу. А несколько лет назад случился инсульт. И все. Речи нет, руки нет», — привел слова Добронравова сайт kp.ru.

Артист вспомнил, что когда его привезли в больницу с недугом, врач спросил, согласен ли он на операцию.

«И когда я понял, что жить осталось мало, все стало не так важно, не так существенно. Все стало проще, потому что перестал волноваться и расстраиваться по пустякам», — рассказал Добронравов.

Теперь, как признался актер, он радуется каждому прожитому дню, а также не устает благодарить жену, с которой знаком с пятого класса. Добронравов заявляет, что все, чего он добился, — «это ее заслуга».

Комедийный сериал «Сваты», так полюбившийся зрителям за добрый юмор и актерский состав, завершился на шестом сезоне еще в 2013 году. Долгое время судьба проекта была туманна. Но вот этим летом режиссер сериала Андрей Яковлев объявил, что съемки седьмого сезона все-таки завершены.