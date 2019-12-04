Федор Добронравов опроверг слухи об актерском составе новых «Сватов»
Советский и российский актер театра и кино Федор Добронравов, сыгравший главную роль в комедийном телесериале «Сваты», раскрыл детали будущего проекта. Об этом сообщило РИА ФАН.
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Добронравов не подтвердил слухи о том, что Николай Добрынин и Людмила Артемьева отказались от съемок в сериале.
«Насколько я знаю, актерский состав не претерпит никаких сильных изменений, все остальное надуманно», — пояснил актер.
По словам артиста, название сериала останется неизменным. Он также уточнил, что новый сезон «Сватов» появится на экранах в следующем году.
Ранее Федор Добронравов раскрыл подробности съемок седьмого сезона сериала «Сваты». Он исполнил роль Ивана Будько.