Федор Добронравов опроверг слухи об актерском составе новых «Сватов»

Федор Добронравов рассказал, что покажут в новом сезоне «Сватов» Подробнее

Добронравов не подтвердил слухи о том, что Николай Добрынин и Людмила Артемьева отказались от съемок в сериале.

«Насколько я знаю, актерский состав не претерпит никаких сильных изменений, все остальное надуманно», — пояснил актер.

По словам артиста, название сериала останется неизменным. Он также уточнил, что новый сезон «Сватов» появится на экранах в следующем году.

Ранее Федор Добронравов раскрыл подробности съемок седьмого сезона сериала «Сваты». Он исполнил роль Ивана Будько.