Fashion-эксперты составили рейтинг самых худших нарядов на Каннском кинофестивале
Даже голливудские звезды не всегда способны подобрать удачные наряды для красной дорожки, что уж говорить про обычных людей, которые одеваются без помощи стилиста. Fashion-эксперты сделали подборку самых худших образов среди звезд на Каннском кинофестивале. Об этом рассказал «Пятый канал».
Например, голливудскую актрису Шэрон Стоун, которая появилась в пышном голубом платье, назвали «престарелой Золушкой». Стилистам показался ее наряд неуместным и неподходящим для ее возраста. Однако сама звезда, видимо, так не считает. Стоун с удовольствием позировала перед камерами, несмотря на некоторые неудобства из-за наряда, написал «Политэксперт».
Возмутил стилистов и наряд модели Коко Роши. На их взгляд, он был сильно перегружен массивными украшениями из бриллиантов. Также нелепо смотрелась и прическа из косичек.
А звезде фильма «Борат-2» Марии Бакаловой и вовсе посоветовали сменить стилиста. Она пришла на красную дорожку в удлиненной блузе с баской и изумрудных шортах. В качестве обуви актриса предпочла надеть белые сапоги из кожи, украшенные розовыми молниями.
В лидеры антирейтинга выбилась российская писательница Лена Ленина. Она смогла удивить присутствующих непонятной конструкцией на голове, которая напомнила взрыв попкорна. Из-за своей прически Ленина с трудом смогла сесть в автомобиль.