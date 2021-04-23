ФАС признала ролик Альфа-Банка и Моргенштерна нарушающим закон

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала «Клип за 10 лямов» нарушающим закон о рекламе. Предписания выдали не только Моргенштерну, но и Альфа-Банку.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на сообщение ФАС. Антимонопольная служба посчитала, что клип содержит ряд нарушений: речь идет об употреблении алкоголя, рекламе финансовых услуг, обращении к несовершеннолетним, использовании некорректных утверждений, а также непристойных и оскорбительных образов.

Предписания о прекращении нарушения законодательства о рекламе выдали как рэперу, так и банку. ФАС собирается возбудить против Моргенштерна и Альфа-Банка административное дело, чтобы привлечь их к ответственности в соответствии с КоАП.

«Клип за 10 лямов» опубликовали в конце прошлого года, действие в нем происходит в Альфа-Банке. В феврале 2021 года Федеральная антимонопольная служба сообщила, что обнаружила в ролике признаки нарушения закона о рекламе. Речь идет в том числе о «вызывающих и непристойных» образах сотрудниц финансовой организации, которые не соответствуют действительности.

Кроме того, ФАС отметила, что Моргенштерн появился с клипе с бутылкой спиртного в руках. Не понравилось службе и заявление о том, что Альфа-Банк является лучшим банком страны, которое неоднократно повторили в клипе.