ФАС нашла нарушения в рекламе концерта Элджея в Челябинске

Рекламу концерта Элджея признали ненадлежащей в челябинском управлении Федеральной антимонопольной службы. Главное нарушение — несоответствие возрастной категории на плакатах.

«В Челябинске распространялась реклама о предстоящем концерте „Элджей. Презентация нового альбома“ с возрастной категорией мероприятия как 16+, так и 18+», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Жалобы на предстоящий концерт рэпера поступили от жителей Челябинска. Баннеры с рекламой 16+ были расклеены по всему городу. Родители в них увидели пропаганду запрещенных веществ и секса. Они отправили организаторам концерта письмо с требованием запретить рекламу в общественных местах или хотя бы ограничить ее для детей и подростков.

В ФАС согласились с жалобой и отметили, что концерт — это зрелищное мероприятие, поэтому в рекламе нужно соблюдать закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Выступление должно было пройти еще 15 марта, но из-за коронавируса его перенесли на неопределенный срок.

Ранее в соседнем с Челябинском регионе, в Свердловской области, песни Элджея сочли опасными для детей.