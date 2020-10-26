Фандера впервые за долгий период показала фото поборовшего рак мужа

Пара счастлива в браке на протяжении 30 лет. У них есть двое детей — сын Иван и дочь Елизавета. Они взяли пример с родителей и связали жизнь с кино и театром. Несколько лет назад стало известно, что у Янковского диагностировали «фолликулярную лимфому третьей стадии». На днях Оксана наконец показала своего избранника после исцеления от тяжелой болезни.

На снимке 52-летний Филипп запечатлен в обнимку с любимой собакой. Подписчики Фандеры удивились и обрадовались такой фотографии. Некоторые поклонники пары заметили, что внешность Янковского сильно изменилась, информирует сайт kp.ru.

В последнее время мужчина почти не появляется на публике. Он не ведет социальные сети. Ранее супруга Филиппа Оксана в основном выставляла в Сети фото живописных пейзажей, животных, интерьеров загородного особняка. При этом родных и близких людей она показывает редко.