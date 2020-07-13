Фанаты заподозрили Крида в отношениях с блогершей из Азербайджана

Отмечается, что поводом для подобных подозрений послужил пост блогерши в социальной сети Instagram. Она опубликовал снимок с артистом.

«А вы там че делаете?», — гласит надпись под фотографией.

В Instagram блогерша известна под ником Tenderlybae. Девушка родилась в Азербайджане, но еще в детстве переехала вместе с семьей в Россию. В 13 лет начала заниматься блогерством и два года назад прославилась. Теперь девушка собирает по два миллиона просмотров и очень популярна у подростков. Мирзоева заинтересовала пользователей соцсети тем, что начала прятать свое лицо за черной маской еще до начала пандемии.

В последнее время блогерша делилась совместными роликами с рэпером, а во время очередного стрима на платформе Twitch певец всячески подшучивал над Аминой, прося ее снять маску, а затем поцеловал девушку. Именно это и стало причиной зарождения разговоров о том, что у Амины и Егора роман. Они пока никак не прокомментировали данную информацию.