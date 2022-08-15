Фанаты раскритиковали Лободу за песни на русском языке

Отрывок из концерта в Риге певицы Светланы Лободы, который артистка опубликовала в своих социальных сетях, вызвал критику со стороны украинских поклонников. Им не понравилось, что исполнительница выступила с песнями на русском языке. Свои претензии и предложения они оставили в комментариях.

Пользователи отметили, что певице стоит перевести свои песни на украинский язык, потому что «он более мелодичный».

«Почему поете на русском языке? Нужно все переписать», — говорится в комментариях. Один из пользователей отметил, что и зрители в зале с удовольствием подпевали Лободе по-русски.

«Определились бы уже», — подчеркнул подписчик певицы.

Часть поклонников пыталась защитить певицу — песни на украинском у нее тоже есть, но хейтеры не остановились и потребовали от Лободы пересмотреть репертуар.

Организованный Лободой концерт в Риге носил благотворительный характер. Все полученные средства артистка пообещала отправить на восстановление города Ирпень, где она родилась. Для украинских беженцев организаторы выступления сделали скидку на билеты 50%. Но соотечественники обиделись на певицу, посчитав, что она должна петь для них бесплатно.