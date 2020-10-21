Фанаты раскритиковали Ивлееву в «Орле и Решке» и похвалили новую ведущую

Зрители долгое время просили организаторов «Орла и Решки» вернуть Анастасию Ивлееву в шоу. Однако после просмотра нового сезона с участием телеведущей многим не понравилось ее поведение.

Так, в YouTube под выпуском про Албанию можно найти множество соответствующих комментариев. Пользователи Сети заявили, что жена Элджея «зазвездилась».

«Настя разочаровала, раньше была настоящей, скромной, смешной. Сейчас наигранно чересчур, не нравится абсолютно».

«Ивлееву невозможно уже смотреть. Ведет себя глупо, наигранно и с деревенскими понтами. Юля в выпуске молодец, смотреть приятно».

«Как по мне, то Настя реально поймала звезду… Аж очень печально, так как раньше я за нее тоже топила. Разочаровалась».

Новую ведущую программы Юлию Коваль, наоборот, хвалили. Девушка является подругой Ивлеевой. Зрители посчитали, что Коваль больше выкладывалась и старалась показать Албанию с интересной стороны.

Ивлеева уже была известной до того, как ее пригласили в «Орел и Решку». К тому моменту она могла похвастаться миллионами подписчиков в Instagram. По ее признанию, именно этот факт помог ей попасть в тревел-шоу.

Девушка ведет собственное шоу на YouTube под названием AgentShow. За один из выпусков она может получить штраф. ФАС увидела там рекламу алкоголя. Ведущую обязали удалить этот материал.