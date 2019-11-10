Фанаты пострадали на фестивале Трэвиса Скотта Astroworld

Фанаты пострадали в результате давки, которая образовалась перед официальным открытием мероприятия. Публика снесла ограждение и помчалась наперегонки к лучшим местам на трибунах стадиона NRG.

«Сегодня задают тон безумные тусовщики. Безумствуйте, но будьте осторожны», предостерег поклонников сам Скотт.

Билеты на фестиваль были распроданы загодя, еще несколько недель назад. Состав участников мероприятия до последнего держали в тайне.

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Несмотря на это, желающие попасть на фестиваль еще накануне устроили у стадиона палаточный лагерь, где дожидались, пока их пустят на трибуны. Те, кто прошел бы первым, имел бы больше шансов занять места получше. Остальным пришлось бы довольствоваться партером и самыми неожиданными закоулками.

Ранее у Скотта уже бывали проблемы с полицией из-за фанатов, в которых исполнитель скорее сам и виноват. Так, в 2015 году он призвал зрителей пробираться поближе к сцене, не обращая внимания на заграждения. За эту выходку Скотт был задержан полицией и обвинен в нарушении общественного порядка.