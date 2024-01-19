Знаменитости 19 января 2024, 15:58 Фанаты обиделись на Мадонну и подали на нее в суд Фанаты подали на Мадонну в суд из-за задержки концерта Global Look Press

Читать 360tv в

Фанаты певицы Мадонны подали на нее в суд из-за задержки концерта. Они остались недовольны тем, что им пришлось рано вставать утром на работу. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Американцы Майкл Феллоуз и Джонатан Хадден отправились на концерт певицы 13 декабря в Barclays Center. Мадонна должна была выйти на сцену в 20:30. Однако шоу задержали. Певица начала выступление после 22:45.

Реклама

Из-за этого концерт поздно закончился. А фанаты не смогли попасть на общественный транспорт, так как ночью он не работает. Истцы пожаловались на непредвиденные расходы на такси и на то, что им пришлось рано вставать на работу на следующий день. Также, по мнению фанатов, Мадонна нарушила условия контракта. О чем именно идет речь, неизвестно. Сумму компенсации в материале не озвучили.

Летом прошлого года артистка оказалась в реанимации с бактериальной инфекцией. Из-за болезни у нее сорвался мировой тур под названием Celebration, посвященный 40-летию карьеры. Когда Мадонну выписали, некоторое время, по данным источников в окружении артистки, она не вставала с постели.