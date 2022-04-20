Фанаты «Ливерпуля» поддержали скорбящего Роналду аплодисментами и песней

Болельщики «Ливерпуля» на седьмой минуте матча с «Манчестер Юнайтед» поддержали Криштиану Роналду аплодисментами и песней You"ll Never Walk Alone. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «СпоRT».

Нападающий «Манчестера» накануне сообщил печальную новость о смерти своего новорожденного сына. Пара ждала двойню, девочка при родах выжила. Роналду отметил, что смерть ребенка — это самая большая боль, которую могут испытать родители. Он попросил фанатов не вмешиваться в его личную жизнь в такой скорбный период.

Бомбардир «Манчестер Юнайтед» пропустил матч с «Ливерпулем». Игроки обеих команд вышли на поле в черных траурных повязках, выражая таким образом соболезнования Роналду.

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» — 0:4. Мерсисайдцы набрали 76 очков в 32 матчах и вышли на первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.