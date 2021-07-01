Фанаты хоррора «Не дыши» смогут увидеть первый трейлер продолжения картины

На YouTube появился дебютный трейлер картины «Не дыши - 2» со Стивеном Лэнгом в главной роли, сообщило ИА Nation News.

В новом фильме расскажут о дальнейшей жизни слепого старика Нормана Нордстрома. По сценарию, главный герой разместится в лесной хижине вместе с девочкой-сиротой. В один день преступники похитят маленькую воспитанницу Нордстрома. Старику придется оставить родной дом и уйти на поиски злодеев, чтобы спасти ребенка.

Сиквел станет режиссерским дебютом Родольфо Саягеса, который написал сценарий вместе с Федерико Альваресом. Продюсерами в картине стали Сэм Рейми и Роберт Таперт.