Фанаты Глюкозы пристыдили ее за «импланты»

Фото исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

«Сегодня у красивого и очень талантливого мужчины, композитора и моего близкого друга день рождения! Крепкого тебе здоровья, бесконечного вдохновения и вечной страсти и любви», — подписала она снимок.

На снимке, опубликованном в Instagram, артистка запечатлена в мини-платье без бюстгальтера.

Пользователи соцсети высказались в негативном ключе о наряде исполнительницы, назвав его слишком откровенным.

«Зачем выставлять напоказ импланты?! Возраст ощущается. Не комильфо», — написал один из подписчиков.

«Ох, Дениска, берегись!»; «Поскромнее надо быть, не девочка уже»; «Титьки на сцену — это святое!»; «Ужас»; «Зачем вообще надо было майку надевать, и без нее норм бы было», — высказались фанаты.