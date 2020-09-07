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    07 сентября 2020, 10:12

    Фанаты Глюкозы пристыдили ее за «импланты»

    Анастасия Кременчугская

    Наталья Ионова, российская исполнительница, известная под псевдонимом Глюкоза, опубликовала в Сети снимок в откровенном наряде и подверглась критике своих фанатов. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».

    Фото исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

    «Сегодня у красивого и очень талантливого мужчины, композитора и моего близкого друга день рождения! Крепкого тебе здоровья, бесконечного вдохновения и вечной страсти и любви», — подписала она снимок.

    На снимке, опубликованном в Instagram, артистка запечатлена в мини-платье без бюстгальтера.

    Пользователи соцсети высказались в негативном ключе о наряде исполнительницы, назвав его слишком откровенным.

    «Зачем выставлять напоказ импланты?! Возраст ощущается. Не комильфо», — написал один из подписчиков.

    «Ох, Дениска, берегись!»; «Поскромнее надо быть, не девочка уже»; «Титьки на сцену — это святое!»; «Ужас»; «Зачем вообще надо было майку надевать, и без нее норм бы было», — высказались фанаты.

    Новости SMI.FM