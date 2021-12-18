Фанаты «Гарри Поттера» столпились в Москве ради фото с Томом Фелтоном

Огромная толпа выстроилась в очередь у «Экспоцентра» в Москве. Причиной стал приезд звезды «Гарри Поттера» Тома Фелтона, сыгравшего роль Драко Малфоя и ставшего хедлайнером фестиваля Bubble Comics Con 2021, проходящего в столице, передало РИАМО.

Любители всех факультетов Хогвартса пришли в субботу к «Экспоцентру» в надежде сфотографироваться и получить автограф кумира. Одна из девушек в толпе рассказала, что очередь начала собираться с самого раннего утра. Как и многие другие, ради встречи с Фелтоном она приехала в Москву из другого города. Кто-то прибыл самолетом, некоторые приехали на поезде.

Поклонников поттерианы в толпе можно было заметить в компании друзей, родных и вторых половинок. Билеты было достать непросто.

Появление Фелтона на фестивале в Москве было встречено визгами и громкими аплодисментами. Видео с ликованием толпы опубликовал РЕН ТВ.

Накануне приезда актера в социальных сетях активизировались мошенники, которые предлагали сфотографироваться с Фелтоном за определенную сумму.

Актер заявлен на оба дня фестиваля комиксов, который будет проходить 18–19 декабря.