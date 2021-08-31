Фанаты Бузовой устроили тату-флешмоб с крылатой фразой их кумира

Поклонники Ольги Бузовой устроили необычный флешмоб. Они набивают татуировки с крылатой фразой телеведущей о том, что жить надо в кайф.

Во время презентации шоу в Москве Бузова заявила: «Никогда ничего не бойтесь! Живите здесь и сейчас! Кайфуйте! Жизнь одна!» Об этом написал Life.

Эти слова так понравились поклонникам, что они поспешили в тату-салоны, чтобы сделать татуировку с фразой «Жизнь одна — кайфуйте». По словам тату-мастера Марины Крассовки, молодые люди делают такую татуировку на запястье или на лопатке, а девушки — под грудью или на ключицах, сообщил «Стархит».

Мастер отметила, что фразу Бузовой она набивает несколько десятков раз за неделю. Сама артистка призналась, что у нее самой есть несколько тату. Между лопаток — цитата о любви, на щиколотке правой ноги — созвездие, на запястьях рук — знак бесконечности и инициалы ведущей.

Имя Ольги Бузовой сейчас на слуху также и из-за ее резкого высказывания в адрес ведущего Владимира Соловьева. Бузова заявила, что он постоянно оскорбляет женщин. Она сказала, что никогда не придет к нему на программу.