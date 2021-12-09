Фанаты Анастасии Волочковой раскритиковали ее за «бабушкины» туфли

Фанаты балерины Анастасии Волочковой раскритиковали ее за «ужасные» туфли, в которых прима пришла на светское мероприятие глянцевого журнала. Поклонники отметили, что артистка как будто бы достала обувь из бабушкиного сундука. Об этом написал «ФедералПресс».

Для своего образа балерина выбрала обтягивающее черное классическое платье в пол и бежевые туфли с открытым носом.

«Такое ощущение, что не хватило на обувь денег», — написали под фото Волочковой пользователи Instagram.

Ее подписчики также заметили, что подобные босоножки давно вышли из моды. По их мнению, для Волочковой как для состоятельной женщины, нет никаких проблем нанять профессионального стилиста и составить красивый образ.

«Ой-ой! Советуйтесь со стилистом, такие туфли несовместимы с платьем, ужас», «Это просто мрак, а не туфли», «Такое ощущение, что специально эти ужасные туфли надевает, чтобы эпатировать», «У меня у бабушки такие туфли были», — написали они.