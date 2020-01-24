Фанатки Крида угрожают Юлии Александровой

«Я открываю [сообщение], а там: „Умри“, то, се. Захожу на страницу к одной из написавших, а на меня смотрит котенок с голубыми глазами 11 лет. Я поняла, что у нее любовь и разбито сердце сейчас», — рассказала актриса.

За всю свою карьеру артистка впервые столкнулась с таким потоком негатива. Александрова сообщила, что главные ее хейтеры — несовершеннолетние девочки.