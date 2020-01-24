24 января 2020, 12:48
Фанатки Крида угрожают Юлии Александровой
Актрисе Юлии Александровой начали угрожать фанатки Егора Крида после того, как она сыграла его возлюбленную в фильме «(НЕ) идеальный мужчина». В программе режиссера Федора Бондарчука, артистка рассказала, что стала объектом травли фанаток певца, написало ИА Nation news.
«Я открываю [сообщение], а там: „Умри“, то, се. Захожу на страницу к одной из написавших, а на меня смотрит котенок с голубыми глазами 11 лет. Я поняла, что у нее любовь и разбито сердце сейчас», — рассказала актриса.
За всю свою карьеру артистка впервые столкнулась с таким потоком негатива. Александрова сообщила, что главные ее хейтеры — несовершеннолетние девочки.