Бен Аффлек толкнул агрессивного фаната в аэропорту Венеции

Бен Аффлек оттолкнул фаната в аэропорту Венеции. Мужчина пытался сфотографировать его с Дженнифер Лопес.

Это произошло на следующий день после Венецианского фестиваля, где звездная пара впервые после воссоединения показалась вместе на красной дорожке. Фанаты ждали этого около 18 лет.

Когда пара приехала в аэропорт, к ним подошел агрессивный фанат, который пытался их сфотографировать. Об этом сообщило издание S.G.E. Актер оттолкнул мужчину, после чего в конфликт вмешалась служба безопасности Аффлека. Они установили дистанцию между актером и агрессивным фанатом.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек 10 сентября впервые за 18 лет появились как пара на ковровой дорожке. Последний раз их видели вместе на премьере «Джильи» в июле 2003 года. Слухи о воссоединении пары появились в мае этого года. Дженнифер Лопес за месяц до этого рассталась со своим партнером Алексом Родригесом, а Бен Аффлек переживал из-за разрыва с Анной де Армас. Все лето инсайдеры делились фотографиями со свиданий Аффлек и Джей Ло. Ходят слухи, что свадьба не за горами.