В Смоленске обратились к лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, попросив спеть про проблемы с уборкой снега и в их городе. Один из местных жителей записал об этом ролик в TikTok, сообщило издание Znak.com.

Обращение к Шнурову выложил пользователь под ником Liniyagizni86. Он попросил артиста сочинить про Смоленск такую же песню, посвященную проблемам города, как и про Санкт-Петербург.

«Спойте, пожалуйста, песню про Смоленск, фамилия нашего мэра — Борисов», — сказал автор ролика.

Мужчина отметил, что если в городе на Неве после песни Шнурова «что-то сдвинулось», то лидер «Ленинграда», возможно, поможет исправить ситуацию и в Смоленске.

«Слов не хватает, только матом можно объяснить, что происходит на дорогах и вообще в целом в городе», — посетовал он, запечатлев на кадрах заснеженную улицу.

Шнуров 16 января выпустил скандальный клип на песню «Пока так», в которой раскритиковал власти Петербурга из-за проблем с вывозом мусора и уборкой улиц от снега. Губернатор Северной столицы Александр Беглов ранее заявил, что приветствует конструктивную критику, но призвал не ругать город.