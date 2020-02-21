21 февраля 2020, 10:28
Фадеев защитил дочь Алсу из-за купленной победы на «Голосе»
Российский композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев заступился за певицу Алсу и ее дочь Микеллу. Об этом сообщило издание «Слово и дело».
«Это бедная девочка, эта бедная Алсу. Оставьте детей в покое», — подчеркнул Фадеев.
По информации сайта Ura.ru, композитор отметил, что ему безразличны итоги голосования в финале шоу. Он обратил внимание на то, что обсуждения наносят удар по всей семье Алсу.
«Многочисленные осуждения расстраивают людей. Там семья, бабушки, дедушки, все переживают», — пояснил Фадеев.
Он уточнил, что по правилам «Первого канала» можно голосовать за участника 20 раз с одного номера телефона.
Ранее в интервью Ксении Собчак Алсу призналась, что купила голоса для победы дочери в «Голосе».