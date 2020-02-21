Фадеев защитил дочь Алсу из-за купленной победы на «Голосе»

«Это бедная девочка, эта бедная Алсу. Оставьте детей в покое», — подчеркнул Фадеев.

По информации сайта Ura.ru, композитор отметил, что ему безразличны итоги голосования в финале шоу. Он обратил внимание на то, что обсуждения наносят удар по всей семье Алсу.

«Многочисленные осуждения расстраивают людей. Там семья, бабушки, дедушки, все переживают», — пояснил Фадеев.

Он уточнил, что по правилам «Первого канала» можно голосовать за участника 20 раз с одного номера телефона.

Ранее в интервью Ксении Собчак Алсу призналась, что купила голоса для победы дочери в «Голосе».