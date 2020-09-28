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    28 сентября 2020, 14:12

    Фадеев рассказал поклонникам о прибавлении в семействе

    Анастасия Кременчугская

    Максим Фадеев, российский продюсер, поделился радостным событием — в его семье произошло пополнение. Об этом сообщил сайт 7days.ru.
    Фадеев рассказал поклонникам о прибавлении в семействе

    О значимом событии продюсер рассказал своим подписчикам в Instagram — он опубликовал видео. Теперь в семье Фадеева есть маленький черный пес. Фадеев отметил, что не стал сильно мудрить с именем и назвал собаку просто и лаконично — Мальчик.

    «Ну вот, имя есть. Назвали Мальчиком», — приводит слова продюсера сайт «Дни.ру».

    По словам Фадеева, подходящую кличку он подбирал на протяжении нескольких дней, даже советовался с подписчиками в социальной сети. Он также рассказал, что радовался появлению питомца как маленький ребенок. У Мальчика уже есть собственная жилплощадь в Москве, которая пока застелена пеленками, во избежание неловких ситуация.

    Продюсер также закупился игрушками для нового члена семьи.

    Подписчики умилились песику и написали ему множество различных комментариев.

    Новости SMI.FM