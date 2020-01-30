Фадеев рассказал о панике в сингапурском аэропорту

«Тут паника из-за какого-то страшного вируса. Я ничего об этом не знал. И вот нас снарядили такими веселыми с круглешочками масками. И вот я сижу в маске. Предаю вам привет, ребятушки. Я уже на пересадке», — сказал продюсер.

По словам Фадеева до этого он ничего не знал и не читал о коронавирусе. В аэропорту Сингапура все носят специальные марлевые повязки, чтобы не заразиться новым видом пневмонии.

Минздрав назвал перечень возможных симптомов при заражении вирусом. На данный момент заражено почти восемь тысяч человек в разных странах. 170 больных погибли, 124 — выздоровели.

Коронавирус добрался до Тибета, который оставался единственным китайским регионом, где до сих пор не было выявлено случаев пневмонии. Также есть зараженные за пределами Китая: в Японии, США, Канаде, Франции, Германии, Финляндии и других странах. До России пока страшный вирус не добрался.