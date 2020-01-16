Фадеев рассказал о будущем группы «Серебро». Видеообращение

Продюсер Максим Фадеев на своей странице в Instagram пообещал, что на российскую сцену вновь выйдет группа «Серебро». Поклонники не увидят ее в прежнем виде, но коллектив продолжит существование уже в новом качестве.

«Отвечаю на многочисленные вопросы, касаемо группы „Серебро“. Будет она существовать или не будет? Будет! Когда? Не скажу. В каком виде? Не скажу тем более. Это будет совершенно другая история. Но уверяю вас, музыка будет на высоте. Старый материал мы исполнять не будем, потому что прошлое должно остаться в прошлом, а настоящее должно быть в настоящем. Группе быть, а в каком виде — это уж, простите, пока тайна. Никаких кастингов больше не будет никогда», — произнес Максим Фадеев.

«Серебро» (SEREBRO) — российская поп-группа, в состав которой входят исключительно девушки. Коллектив был создан Максимом Фадеевым в 2006 году. В первом составе на сцену вышли Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина. «Серебро» представляла Россию на конкурсе «Евровидение» в 2007 году и заняла третье место.

Коллектив выпустил три студийный альбома, песни одного из них были на английском языке. В ноябре 2018 года стало известно, что участницы группы будут заниматься сольными проектами. В феврале 2019 года «Серебро» формально распалась.

Женское вокальное трио часто меняло участниц. В 2019 году у «Серебра» формально оставались только две вокалистки: 19-летняя Елизавета Корнилова и 23-летняя Марианна Кочурова. В конце октября стало известно, что со всеми артистами лейбла MALFA контракты будут расторгнуты. В комментариях под одним из постов подписчики спросили у Максима Фадеева, будет ли новая группа «Серебро», на что продюсер ответил согласием.