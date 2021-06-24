Фадеев рассказал, как сбросил 127 кг

Продюсер Максим Фадеев рассказал о своем похудении на 127 килограммов. Он воспользовался программой от ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на его Instagram.

«Много воды утекло с тех пор, как я начал худеть. Результат — 127 кг минус. И вот теперь могу сказать, что и без моей подруги Оксаны Михайловны Драпкиной написать программу бы не получилось», — написал Фадеев.

Драпкина — директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, говорится на сайте центра. Фадеев рассказал, что программа создана на основе его опыта борьбы с лишним весом и скоро будет доступна всем.

Ранее Фадеев рассказал, что откроет международную музыкальную школу. Об этом он написал в Instagram.

В учебном заведении будет применяться «новейший подход к образованию и педагогике».

В школе будут работать педагоги из США, Японии, Германии и Англии. Воспитанники научатся играть на любых музыкальных инструментах: от классических до современной школы.