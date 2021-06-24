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    24 июня 2021, 21:19

    Фадеев рассказал, как сбросил 127 кг

    Дарья Морозова

    Продюсер Максим Фадеев рассказал о своем похудении на 127 килограммов. Он воспользовался программой от ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на его Instagram.

    Фадеев рассказал, как сбросил 127 кг

    «Много воды утекло с тех пор, как я начал худеть. Результат — 127 кг минус. И вот теперь могу сказать, что и без моей подруги Оксаны Михайловны Драпкиной написать программу бы не получилось», — написал Фадеев.

    Драпкина — директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, говорится на сайте центра. Фадеев рассказал, что программа создана на основе его опыта борьбы с лишним весом и скоро будет доступна всем.

    Ранее Фадеев рассказал, что откроет международную музыкальную школу. Об этом он написал в Instagram.

    В учебном заведении будет применяться «новейший подход к образованию и педагогике».

    В школе будут работать педагоги из США, Японии, Германии и Англии. Воспитанники научатся играть на любых музыкальных инструментах: от классических до современной школы.