Фадеев раскрыл секрет своего похудения

Пролюсер опубликовал видео на своей странице в социальной сети Instagram. Там показана его домашняя тренировка, которую он выполняет несколько раз в неделю.

Фадеев занимается на беговой дорожке. Видно, что упражнение дается ему нелегко. Но он преодолевает себя и продолжает заниматься.

«Еще минус 10 килограммов за этот месяц! Пейте больше воды, меньше еды и больше движения! Берегите себя! Мир дому вашему!», — прокомментировал свой пост артист.

Пользователи распросили продюсера о его рационе питания. Он поделился секретом: можно есть все, но мало. А также необходимо употреблять большое количество жидкости.

Лолита, российская певица, восхитилась силой воли продюсера и сообщила, что тоже займется похудением на самоизоляции.

«Макс! Теперь и я попробую так», — написала артистка.