Фадеев раскрыл исполнителя MALFA

Максим Фадеев и новые артисты лейбла MALFA отправятся в кругосветку Подробнее

По информации «Газеты.ru», на выступлении Фадеев исполнил композицию So long, которая принадлежит проекту MALFA. Его название совпадает с лейблом продюсера, который распался в этом году.

Ранее поклонники лишь догадывались, кто спел женскую партию в хите. До шоу никто не знал, кому принадлежит высокий голос. Однако на концерте песню исполнил сам Фадеев.

«Не хотел до последнего раскрывать этот секрет, но все-таки решился», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Максим Фадеев и артисты MALFA отправятся в кругосветное путешествие, чтобы написать новый альбом. Об этом продюсер рассказал в видеозаписи, которую опубликовал в своем Instagram-аккаунте.