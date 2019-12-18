Фадеев простил Майами после публичных унижений

Музыкальный продюсер Максим Фадеев отдал своему бывшему подопечному, певцу Олегу Майами права на музыкальный контент. Продюсер позволил Майами исполнять песни, выпущенные с принадлежащим Фадееву лейблом MALFA.

«То, что я сделал, — это *** (нехорошо)! Я поступил как конченный. Я надеюсь, когда-нибудь Макс меня простит», — заявил Майами. Его слова процитировал сайт издания Super.ru.

Как пояснил певец, он «наехал» на продюсера потому, что его убедила в этом коллега.

«Она меня накрутила. Я сам не понял, что сделал», — оправдался Майами

Максим Фадеев принял извинения певца. Продюсер позже прокомментировал высказывания Майами. По словам продюсера, лейбл MALFA все так же продолжает существовать, просто пришлось в итоге избавиться от прежнего «артистического состава». Объяснил Фадеев и свое отношение к извинениям Майами.

«Если это искренний порыв человека и им руководит совесть, ему можно поаплодировать», — оценил слова бывшего воспитанника Фадеев.