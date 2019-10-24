«Никто от меня не уходил». Фадеев прервал молчание о Наргиз
Известный российский музыкальный продюсер и певец Максим Фадеев прервал молчание о скандале с Наргиз. В эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» он объяснил, что певица от него не уходила, он сам принял решение расторгнуть с ней контракт.
«Никто от меня не уходил. Контракт действовал еще два года. Я мог его не расторгать, но я принял решение прекратить сотрудничество», — сказал продюсер.
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В конце лета 2019 года продюсерский центр Максима Фадеева MALFA отправил Наргиз официальное уведомление о расторжении контракта. Лейбл сотрудничал с певицей пять лет. Теперь Наргиз запрещено исполнять музыкальные произведения продюсера.
Сама артистка планировала подать на Фадеева в суд. Как рассказал ее юрист, лейбл решил расторгнуть контракт за две недели до большого тура Наргиз. Она должна была выступать в российских городах с августа по февраль 2020 года.