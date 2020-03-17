Фадеев представит публике новую Глюкозу

Фадеев рассказал, что представит шоу-бизнесу новую Глюкозу. Она станет новым проектом. Однако, продюсер подчеркнул, что репертуар «новенькой» будет напоминать раннее творчество Наташи.

Сама исполнительница никак не комментирует ситуацию. Помимо этого, она продолжает везде подписываться своим старым псевдонимом.

Фадеев также заявил, что намерен заново собрать группу «Серебро». Он уверяет, что это станет настоящим шоком для российского шоу-бизнеса.