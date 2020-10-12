Фадеев поздравил Агутина с номинацией на «Грэмми»

Композитор Максим Фадеев эмоционально отреагировал на номинацию певца Леонида Агутина на премию «Грэмми». Он признался, что и сам всю жизнь мечтал получить престижную награду.

Продюсер поделился с подписчиками в Instagram своим восторгом по этому поводу. О номинации Фадеев узнал накануне.

«Сказать, что я не обрадовался, ничего не сказать! Я орал как ребенок, что наконец-то они увидели, что и в России есть музыканты, которых нельзя не замечать!» — написал российский композитор.

Он поздравил Леонида Агутина с «огромным признанием» и пожелал каждому музыканту прийти именно к этой награде.

«Всю свою жизнь я мечтал получить „Грэмми“. <…> Тоже буду стараться!» — сказал Фадеев.

Альбом Агутина La Vida Cosmopolita выдвинули на премию в нескольких номинациях. Музыканту «позвонил один из членов жюри премии и поздравил с включением его альбома в лонг-лист».

Золотой граммофон первым среди советских исполнителей получил пианист Святослав Рихтер. Обладателями награды в разные годы становились дирижер Владимир Ашкенази и виолончелист Мстислав Ростропович, а также скрипачи Максим Венгеров и Гидон Кремер, пианисты Михаил Плетнев и Евгений Кисин, меццо-сопрано Марина Домашенко, дирижер Юрий Башмет с оркестром «Солисты Москвы» и солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков. Первому президенту СССР Михаилу Горбачеву вручили «Грэмми» за озвучивание музыкальной сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк».