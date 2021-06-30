Фадеев попросил губернатора Волгоградской области спасти известного автора песен

Продюсер Максим Фадеев записал обращение к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с просьбой помочь известному автору песен Наталье Касимцевой. Она болеет COVID-19 и находится на карантине, а недавно после заражения коронавирусом умерла ее мама.

«Андрей Иванович, в городе Котово сейчас находится наша коллега в тяжелейшем состоянии, в тяжелейшем положении. Она больна ковидом и находится у себя дома на карантине. Зовут ее Наталья Касимцева. <…> Это моя просьба. Я не знаю, я готов за каждого так просить, если это повлияет. Пожалуйста, вмешайтесь, если это повлияет», — сказал Максим Фадеев на видео, которое опубликовал в Instagram.

Он добавил, что девушка очень нуждается в помощи губернатора, так как у нее несколько дней назад умерла мама от COVID-19, а сейчас она сама находится на карантине. По словам Фадеева, Касимцева находится в чрезвычайном стрессе. Однако, чем именно помочь автору песен, продюсер не уточнил.

Фадеев напомнил, что Наталья Касимцева написала множество песен, которые стали хитами: «Вдвоем», «Стану ли я счастливей», «Поживи в моей шкуре», «Что вижу, то пою», «Не бойся» и других. У девушки есть записанная аудиокнига «Умерла маленькая девочка».