Фадеев похудел на 100 килограммов. Теперь он целиком влезает в одну штанину старых шорт

«Всем мир! Это мои шорты… минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения!» — написал Фадеев под этим снимком.

Подписчиков восхитили радикальные перемены в облике продюсера. Кто-то процитировал строчку из песни Димы Билана: «Я знаю точно — невозможное возможно», а кто-то пожаловался на свою слабохарактерность и признался, что не может избавиться даже от пяти лишних килограммов.

Фадеев начал худеть несколько месяцев назад. В апреле он рассказал, что он по-прежнему ест, что хочет, но понемногу и занимается на беговой дорожке. Продюсер признался, что тренировки даются ему нелегко, однако останавливаться он не собирается. Своим подписчикам он рекомендовал больше двигаться, пить больше воды и беречь себя.