Фадеев ответил на слухи о романе с Серябкиной

«У нас нет отношений. Серябкина точно также сейчас ушла в свободное плавание. Что же мне ее не оставить тогда? У нее есть давно своя жизнь, в том числе, личная, и я не вправе о ней говорить. Я не вправе говорить о личной жизни своих артистов», — заявил Фадеев.

По его мнению, авторы слухов «мстили» ему за отказ стать его музами. Сплетни навредили продюсеру и певице. Новости о романе подпортили отношения Серябкиной с ее молодым человеком, а также Фадеева с женой. Продюсер теперь понимает, что нужно было вовремя объясняться перед близкими.

«Слава Богу, что наши близкие умны», — добавил Фадеев.

По его словам, Серябкина была «настоящим солдатом». Все время, что она с ним работала, ни разу не опоздала и никого не подвела. Когда было нужно, певица оперативно писала русские и английские тексты для других артистов, которые потом плохо о ней отзывались. Кроме того, музыкальная исполнительница всегда участвовала в создании клипов. По мнению Фадеева, Серябкина оказалась полноценным сопродюсером.

Ранее СМИ неоднократно писали, что Фадеев якобы закрутил роман с бывшей участницей группы Serebro. По предположению журналистов, именно из-за этого ухудшились отношения продюсера с другими подопечными-музыкантами. Например, этой точки зрения придерживались экс-солистка Serebro Елена Темникова и певица Наргиз.

Накануне Фадеев опубликовал видеообращение, в котором рассказал о расторжении контрактов со всеми артистами из его компании Malfa. Он намерен реструктуризировать лейбл и создать небольшую компанию, которая поставит на первое место эксклюзивность и результат. Все материалы он передал артистам в безвозмездное пользование, исключениями оказались только Наргиз и Олег Майами.