Фадеев оценил выступление дочери ведущего Первого канала на «Голосе»

Фадеев опубликовал ролик, в котором похвалил исполнение участницы и высказал ей слова поддержки, информирует Lenta.ru.

«Я в восторге от выступления. Она блестяще владеет голосом, она филигранно пела, с великолепным музыкальным вкусом», — подчеркнул продюсер.

Он добавил, что считает все обвинения в подсуживании Будниковой «безобразной ложью». Фадеев признался, что тоже бы повернулся на месте судей. Также продюсер заявил, что переживает за 18-летнюю девушку и своей объективности при оценке выступления.

Молодая певица оказалась в центре скандала в конце октября, после выпуска программы с ее участием. Будникова спела песню «Пьяное солнце» в собственной аранжировке. К ней повернулись трое наставников, в числе которых Баста, Полина Гагарина и Сергей Шнуров.

Во время разговора с конкурсанткой Гагарина сказала, что знает девушку и сама посоветовала ей прийти на «Голос». После этого в Сети поднялась волна критики и обвинений в подсуживании из-за связей ее отца на канале.