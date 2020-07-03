Фадеев отреагировал на совет подписчицы «перестать жрать»

Максим Фадеев недавно похвастался, что смог похудеть на 100 килограммов. Однако чужие успехи, похоже, кому-то не дают покоя. Под одним из последних постов продюсера в Instagram девушка написала грубый комментарий, в котором посоветовала «перестать жрать».

Фадеев в своем профиле опубликовал селфи с подписью «Я вижу…! А у вас бывает ощущение прозрения?» Однако одна из его подписчиц не стала отвечать на этот вопрос и позволила прокомментировать недавнее похудение музыканта.

«Жрать перестаньте и похудеете. Вот и весь секрет», — заявила она.

Девушка посоветовала правильно питаться и сделать десять сеансов антицеллюлитного массажа. Тогда, по ее словам, в течение двух месяцев точно уйдет около десяти килограммов. Подписчица также решила рассказать и о своем рационе. Она призналась, что совсем не ест хлеб, колбасу и жареное. Напоследок женщина рекомендовала Фадееву следить за своими порциями.

«Я столько на своем веку повидал вот таких знатоков… тысячи! Один эмоциональней другого», — ответил ей на это продюсер.

Ранее диетолог высказалась о серьезном похудении Максима Фадеева. По словам эксперта, опасно для здоровья скидывать достаточно быстро такой большой вес.