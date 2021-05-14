Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев откроет международную музыкальную школу. Об этом он написал в Instagram.

В учебном заведении будет применяться «новейший подход к образованию и педагогике».

«Fenix — так будет называться моя музыкальная школа. Школа с глубоким изучением музыки, основанной на старой школе 1862 года Братьев Рубинштейн и Советской школе до 1990 года. <…> Это будет международная школа с новейшим подходом к образованию и педагогике», — заявил Фадеев.

В школе будут работать педагоги из США, Японии, Германии и Англии. Воспитанники научатся играть на любых музыкальных инструментах: от классических до современной школы.

Подписчики Фадеева с восторгом отреагировали на новость о запуске проекта, отметило Ura.ru. В комментариях интернет-пользователи пожелали композитору удачи и попросили, чтобы он принимал и обучал «дарования, а не просто кошельки».

Фадеев обещал в ближайшее время раскрыть больше деталей.

Ранее композитор отметил, что скоро выпустит фильм о своем продюсерском центре Malfa. Кинокартина расскажет о деятельности лейбла с начала его основания и до нашего времени.