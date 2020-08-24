Фадеев опубликовал романтический снимок с Карауловой

Поклонники озадачились публикацией, не разобравшись, какой посыл вкладывал в фото Фадеев.

Подписчики предположили, что речь идет о возможном сотрудничестве и участии певицы Юлии Карауловой на лейбле MALFA. Однако были и те, кто пожелал «возлюбленным» счастья и любви.

«Ой, откуда нам такую красивую тетеньку занесло?!) Люблю! Она сама вам все расскажет!», — подписал фотографию музыкальный продюсер.

Любопытные пользователи соцсети начали высказывать свои предположения касательно того, что все же происходит. Кто-то посчитал, что Фадеев и Караулова теперь вместе, кто-то — что исполнительница станет частью лейбла продюсера.

«Юлианна к вам в Malfa? Ждем новостей», «Будете сотрудничать?» — спрашивают фанаты.

Однако Фадеев оставил вопросы без ответов.